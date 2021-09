Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client M6 (Met-TV) : grimpe vers 18,6E, rumeurs rapprochement TF1 information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 17:44









(CercleFinance.com) - M6 (Metropole-TV) grimpe vers 18,6E, alors que ressurgissent des rumeurs de rapprochement avec TF1 (alimentées par des commentaires du CSA qui approuverait une telle opération ?). Le retracement du record annuel des 19,76E peut maintenant être envisagé.

Valeurs associées M6 METROPOLE TELE. Euronext Paris +3.91%