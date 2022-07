Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client M6 (Met. TV): casse le support des 13,7E, chute sous les 13E information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 12:55









(CercleFinance.com) - M6 (Metropole TV) pulvérise le support des 13,7E des 5 et 14 juillet et rechute sous les 13E.

Le titre menace désormais le plancher des 13,2E de début décembre 2020 à fin janvier 2021, ou de fin octobre 2019.

Le titre pourrait poursuivre sa glissade jusque vers 11,9E, l'ex-zénith des 10 juin et 20 septembre 2020.





Valeurs associées M6 METROPOLE TELE. Euronext Paris -6.43%