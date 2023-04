Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client M6: marge d'EBITA en retrait au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 08:20









(CercleFinance.com) - Le groupe M6 annonce un résultat opérationnel courant (EBITA) de 59,5 millions d'euros pour le premier trimestre 2023, soit une marge en retrait de 1,8 point à 19%, pour un chiffre d'affaires en baisse de 3% à 312,9 millions 'dans un contexte économique dégradé'.



Ses recettes publicitaires ont diminué de 2%, tandis que son CA non publicitaire -retraité de l'effet périmètre lié à la cession de Best of TV- a augmenté grâce au dynamisme de l'activité de vente de droits audiovisuels.



En ce qui concerne les perspectives sur les neuf prochains mois, le groupe de médias juge le marché publicitaire 'actuellement incertain notamment au second trimestre compte tenu du contexte économique et social actuel'.



M6 rappelle en outre que son AGM convoquée ce jour sera notamment amenée à approuver un dividende par action d'un euro au titre de 2022, offrant ainsi un rendement de 6,5%, pour une mise en paiement prévue le 5 mai.





