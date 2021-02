M6: le bénéfice annuel grimpe malgré la chute des revenus publicitaires

(AOF) - En 2020, le Groupe M6 a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,27 milliard d'euros, en baisse de 12,5%. Cette variation reflète en premier lieu le recul des recettes publicitaires (-11,5%), affectées très sévèrement au printemps par l'arrêt quasi-intégral de l'économie française en raison du confinement de la population. Celles-ci s'inscrivent toutefois en croissance de 1,6% au dernier trimestre, tirée par le média Télévision (+3,2% à 927,9 millions d'euros). La crise a aussi eu un impact sur les revenus non-publicitaires (droits audiovisuels, etc.), en repli de 15,8%.

En 2020, la consommation de la TV a progressé de 18 minutes pour atteindre son plus haut niveau historique à 3 heures et 58 minutes en moyenne par jour. Dans ce contexte porteur, les 4 chaînes en clair du Groupe M6 (M6, W9, 6Ter et Gulli) ont rassemblé en moyenne 25,5 millions de téléspectateurs chaque jour, soit une croissance de 10% en un an.

Elles atteignent 14,6% de part d'audience sur les 4 ans et plus (+0,1 point) et 22,7% sur la cible commerciale des femmes responsables des achats de moins de 50 ans (-0,1 point). De son côté, M6 a maintenu son rang de deuxième chaîne nationale auprès des FRDA-50, à 14,4% de part d'audience sur l'ensemble de la journée (-0,3 point).

La radio est restée largement plébiscitée par les Français, avec 75% d'entre eux qui l'ont écoutée tous les jours, soit plus de 41 millions d'auditeurs pour une durée d'écoute quotidienne toujours significative de 2h46, selon Médiamétrie. Sur l'ensemble de l'année 2020, le pôle Radio (RTL, RTL2, Fun Radio) conforte son statut de premier groupe radio privé de France avec une part d'audience de 18,8% sur les auditeurs âgés de 13 ans et plus, soit une avance de 5,2 points sur son premier challenger privé.

Le chiffre d'affaires du pôle Radio du Groupe ressort en baisse de -14,2% à 146,6 millions d'euros.

Au total, l'EBITDA consolidé ressort à 270,7 millions d'euros, en repli de 4,8%, alors que le résultat net part du groupe a progressé de 61% à 276,7 millions.

Au 31 décembre 2020, le groupe M6 affichait une trésorerie nette de 87,2 millions d'euros, contre une dette nette de 98,7 millions un an plus tôt. Les capitaux propres du groupe étaient de 1,06 milliards d'euros, contre 772,2 millions un an plus tôt.

Par ailleurs, le Directoire proposera à l'Assemblée Générale Mixte, convoquée le 20 avril 2021, de distribuer un dividende de 1,50 euro par action. Le détachement interviendra le 4 mai et le paiement 6 mai 2021.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La presse magazine en effervescence

En deux ans cette presse a considérablement évolué en France. Les trois groupes leaders (Lagardère, Bertelsmann et Mondadori) se sont quasiment désengagés pour laisser la place à de nouveaux acteurs. Le groupe Lagardère ne conserve aujourd'hui que « Paris Match » et le « JDD ». Les titres « Elle », « Version Femina », « Télé 7 Jours », « France Dimanche », « Ici Paris » ont été cédés à un nouvel entrant, Czech Media Invest (CMI), contrôlé par le tchèque Daniel Kretinsky.

Pascal Chevalier, issu de la Net économie, s'est, lui, emparé de Mondadori France (« Grazia », « Biba », « Closer », « Science & Vie ») l'an passé, après avoir repris « Marie France » en 2013. Son groupe dispute désormais la position de leader avec Prisma Media qui pourrait tomber dans le giron de Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré. Prisma Media détient notamment les titres « Femme Actuelle », « Geo », « Gala », « Voici », « Télé-Loisirs » et « Capital ».