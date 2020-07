M6 : le 1er semestre impacté par le Covid-19

(CercleFinance.com) - A l'issue du 1er semestre 2020, le Groupe M6 annonce ce soir un chiffre d'affaires consolidé de 557,3 millions d'euros, en baisse de -157,2 millions d'euros (-22%), impacté par l'épidémie de coronavirus.

Le groupe affiche par ailleurs un résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé de 84,4 ME, contre 148,3 ME au 1er semestre 2019, soit une baisse de -63,9 ME et une marge opérationnelle de 15,1%. Le résultat net de la période s'établit ainsi à 162,3 ME (+83,6%). 'Hors plus-values de cessions, le résultat net s'élève à 42,7 ME, en recul de -45,3 ME, soit -51,5%', précise le groupe.