M6: l'activité publicitaire retrouve son niveau de 2019

(AOF) - M6 a publié un chiffre d'affaires de 308 millions d'euros au troisième trimestre, soit une croissance de 3,1% sur un an, et de 4,6% sur deux ans. Il a été tiré par les recettes publicitaires, en hausse de 5,9% à 239,5 millions d'euros. L'EBITA s’établit lui à 58,4 millions (+8,2%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires atteint 953 millions (+11,3% sur un an), les revenus publicitaire, 768,6 millions (+22,6%) et l'EBITDA, 223,5 millions d'euros (+61,5%); la marge opérationnelle est, elle, de 23,4% (+7,3 points). L'activité publicitaire a ainsi retrouvé son niveau de 2019.

Au 30 septembre 2021, les capitaux propres du Groupe atteignent 1,03 milliard d'euros, contre 995,5 millions au 30 juin 2021, en croissance de 34,9 millions reflétant la performance opérationnelle du 3ème trimestre.

