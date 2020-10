M6 : hausse des revenus publicitaires au troisième trimestre

(AOF) - M6 a fait état d'un chiffre d'affaires consolidé de 298,7 millions d'euros au troisième trimestre de son activité 2020, correspondant à une hausse de 1,4%. Les revenus publicitaires sont en hausse de 2,6% à 226,2 millions. Le résultat net (part du groupe) trimestriel est en hausse de 66,7% à 33,6 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant (Ebita) du groupe audiovisuel ressort, pour sa part, à 54 millions, soit une hausse de 58%. La marge opérationnelle est en progression de 650 points de base à 18,1%.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé du groupe est en repli de 15,2% à 856,1 millions d'euros. Les revenus publicitaires sont, eux, en retrait de 17,5% à 626,8 millions. Le résultat net (part du groupe) sur la période est en hausse de 80,5% à 195,9 millions d'euros. L'Ebita baisse de 24,2% à 138,3 millions. Enfin, la marge opérationnelle cède 190 points de base à 16,2%.

En terme de perspectives, Groupe M6 souligne que, dans un marché publicitaire TV incertain et à la visibilité réduite depuis la mise en place des nouvelles mesures de couvre-feu, il ''veillera à consolider la puissance de ses audiences sur les créneaux stratégiques, grâce notamment à ses marques fortes. Elle restera en outre particulièrement vigilant sur la maîtrise de ses coûts ''.

Aussi, le groupe ajoute qu'avec le lancement de Salto le 20 octobre, une nouvelle étape sera franchie dans le développement des activités non-linéaires de l'entreprise. Il précise que L'impact attendu de Salto sur le résultat net du groupe en 2020 est de -9 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Communication - Medias

Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, les recettes publicitaires nettes (après négociations) des médias ont diminué de 1,7%, à près de 5,9 milliards d'euros. Le dynamisme de la publicité en ligne a bénéficié à tous les médias et a permis de limiter ce repli. Les recettes nettes digitales de la télévision, de la presse, de la radio et de la communication extérieure ont bondi de 10,8% sur la période. Des disparités existent selon les supports. La communication extérieure est le support le plus dynamique (+4% au global, à 868 millions d'euros) grâce au digital. Les autres supports ont perdu du chiffre d'affaires : le repli de la radio est le moins marqué (-0,4 %). La presse dans son ensemble (presse quotidienne nationale et régionale, presse hebdomadaire régionale, magazines et gratuits) affiche une baisse de 4,1%. Quant aux régies des chaînes de télévision, elles ont vu leur chiffre d'affaires s'effriter de 0,8%, du fait d'un effet de base défavorable lié à la Coupe du monde de football.