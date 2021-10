M6 : hausse de 22,6% de l'activité publicitaire sur 9 mois

(CercleFinance.com) - Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 308,0 ME au 3ème trimestre 2021, en croissance de +3,1% (+9,2 ME) par rapport au 3ème trimestre 2020. Les recettes publicitaires progressent de +5,9% (+13,3 ME).

Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé atteint 58,4 ME, en progression de +8,2% (+4,4 ME) par rapport au 3ème trimestre 2020.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2021, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 953,0 ME, en hausse de +11,3% (+96,9 ME). L'activité publicitaire (+22,6% à fin septembre 2021) retrouve son niveau des neuf premiers mois de 2019.

A fin septembre 2021, l'EBITA consolidé se monte à 223,5 ME, contre 138,3 ME à fin septembre 2020 et 182,4 ME à fin septembre 2019.