M6 : finalisation de l'opération de rapprochement entre iGraal et GSG

(AOF) - Groupe M6 a indiqué avoir finalisé, vendredi 20 mars, le rapprochement de sa filiale iGraal, spécialiste du cashback, avec la société allemande Global Savings Group, acteur mondial majeur du marketing digital. L'opération, qui prend la forme d'une cession partielle en numéraire pour un montant de 35 millions d'euros et d'un échange d'actions, valorise iGraal à 123,5 millions. Elle se traduira par la comptabilisation d'une plus-value de cession significative de près de 100 millions dans les comptes du groupe.

Groupe M6 devient ainsi le premier actionnaire de GSG, avec 38% du capital (incluant la dilution potentielle induite par l'exercice futur de stock-options), et consolidera ses résultats par la méthode comptable de mise en équivalence.

Par cette transaction, Groupe M6 renforce sa trésorerie, tout en consolidant sa position sur le marché porteur du marketing à la performance grâce à la constitution d'un groupe international digital leader sur le marché du cashback et du couponing.

