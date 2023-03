M6 et Warner Bros Discovery signent un accord d'exploitation

(AOF) - Le groupe M6 et Warner Bros Discovery ont signé un accord d'exploitation pour le programme " Chasseurs d'appart " en Italie dont la production des 40 premiers épisodes est assurée par la société Blu Yazmine pour le compte de Warner Bros Discovery. Le tournage du programme a commencé cette semaine et sera diffusé sur la chaîne RealTime et la plateforme VOD Discovery+.

Cette nouvelle licence devient la cinquième adaptation internationale du format " Chasseurs d'Appart " lancé en juillet 2015 sur M6 et développé par Studio 89.

Le format a ensuite été adapté en Allemagne, Pays-Bas, Norvège, sans oublier la Belgique Flamande, où Banijay Belgium continue de produire l'émission pour VIER dont la 8ème saison débute au printemps 2023.