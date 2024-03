Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client M6: droits acquis pour les deux prochaines Coupes du Monde information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 09:33









(CercleFinance.com) - M6 fait part de l'acquisition, auprès de la FIFA, des droits exclusifs en clair de la majorité des matchs des Coupes du Monde de la FIFA de 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, et de 2030 en Espagne, au Portugal et au Maroc.



Le groupe de médias déclare ainsi détenir les droits de 54 des plus belles affiches de chaque compétition qui en comptera désormais 104 au total, chaque compétition proposant un nouveau round de 1/16ème de finale.



Déjà diffuseur d'autres compétitions de football majeures de 2024 à 2027, M6 affirme renforcer ainsi son offre événementielle et gratuite dans le sport et s'imposer comme un diffuseur majeur du sport en France.





