M6 : deux nouveaux membres du conseil de surveillance cooptés

(CercleFinance.com) - M6 annonce que son Conseil de Surveillance a pris acte de la démission de Vincent de Dorlodot et de Juliette Valains, qui en était membres depuis respectivement 2004 et 2018. 'Sur recommandation de son Comité des Rémunérations et des Nominations, le Conseil a coopté Björn Bauer, CFO de RTL Group, en remplacement de Vincent de Dorlodot, jusqu'à l'échéance du mandat de son prédécesseur (...) et Siska Ghesquière, Vice President Mergers & Acquisitions de RTL Group, en remplacement de Juliette Valains, jusqu'à l'échéance du mandat de son prédécesseur', indique le groupe. Ces cooptations seront soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale.

Valeurs associées METROPOLE TELE Euronext Paris -0.69%