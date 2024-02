Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client M6: départ de Nicolas de Tavernost en avril information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - M6 fait part de la décision de Nicolas de Tavernost de quitter ses fonctions de président du directoire avant le 22 août 2025, date à laquelle il atteindra l'âge limite, et de la désignation de David Larramendy comme successeur, à l'issue de l'AGM du 23 avril 2024.



'David Larramendy travaille au sein du Groupe M6 depuis plus de 16 ans avec d'excellents résultats, notamment en tant que directeur général de la régie publicitaire', souligne Elmar Heggen, président du conseil de surveillance du groupe de médias.



Par ailleurs, il sera proposé à la prochaine AGM de renouveler les mandats au conseil de surveillance d'Elmar Heggen et de CMA-CGM Participations pour quatre ans, et de nommer RTL Group Vermögensverwaltung, représentée par Philippe Delusinne, pour quatre ans.





Valeurs associées M6 METROPOLE TELE. Euronext Paris +4.91%