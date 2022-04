Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client M6: contrat signé pour la cession de la chaîne 6ter information fournie par Cercle Finance • 11/04/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Le Groupe M6 et Altice Media ont annoncé vendredi soir avoir signé le contrat de cession de la chaîne 6ter du premier au second, après l'obtention des avis des instances représentatives du personnel concernées du Groupe M6.



La réalisation de cette transaction reste notamment conditionnée à l'accord de l'Autorité de la concurrence et de l'ARCOM, ainsi qu'à la réalisation effective de l'opération de fusion entre les Groupes M6 et TF1.





