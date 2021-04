M6: chiffre d'affaires trimestriel en net repli, mais marge opérationnelle record

(AOF) - Au cours du premier trimestre 2021, le groupe M6 a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 296,6 millions d'euros, en repli de 7,7%. Le plus gros de l'activité, la publicité TV, a progressé de 0,5% à 204 millions d'euros, alors que les autres revenus publicitaires ont bondi de 8,3% à 35,4 millions d'euros. En revanche, le chiffre d'affaires non publicitaire a dégringolé de 33,3% à 57,2 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé a atteint pour sa part 64,3 millions d'euros (+41%), et la marge opérationnelle a atteint le niveau record de 21,7% (+7,5 points).

Sur le trimestre, la Durée d'Ecoute Individuelle de la Télévision a atteint 3 heures et 55 minutes, soit une augmentation de +6 minutes (+3%) sur un an.

Les 4 chaînes en clair du Groupe M6 enregistrent une part d'audience moyenne de 23,2% sur la cible commerciale des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, en hausse de +1,2 point sur un an. Cette performance est portée par M6, qui voit sa part d'audience progresser de +1,1 point, à 15,1%.

Au 31 mars 2021, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 1,103 milliard d'euros, contre 1,06 milliard au 31 décembre 2020, avec une situation de trésorerie nette de 174,6 millions d'euros (contre 87,2 millions au 31 décembre 2020).

Enfin, L'Assemblée Générale Mixte convoquée ce jour sera notamment amenée à approuver le versement9 d'un dividende par action de 1,5 euro au titre de l'exercice 2020, offrant ainsi un rendement de 11,3%, calculé sur le dernier cours de bourse de l'année 2020.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La presse magazine en effervescence

En deux ans cette presse a considérablement évolué en France. Les trois groupes leaders (Lagardère, Bertelsmann et Mondadori) se sont quasiment désengagés pour laisser la place à de nouveaux acteurs. Le groupe Lagardère ne conserve aujourd'hui que « Paris Match » et le « JDD ». Les titres « Elle », « Version Femina », « Télé 7 Jours », « France Dimanche », « Ici Paris » ont été cédés à un nouvel entrant, Czech Media Invest (CMI), contrôlé par le tchèque Daniel Kretinsky.

Pascal Chevalier, issu de la Net économie, s'est, lui, emparé de Mondadori France (« Grazia », « Biba », « Closer », « Science & Vie ») l'an passé, après avoir repris « Marie France » en 2013. Son groupe dispute désormais la position de leader avec Prisma Media qui pourrait tomber dans le giron de Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré. Prisma Media détient notamment les titres « Femme Actuelle », « Geo », « Gala », « Voici », « Télé-Loisirs » et « Capital ».