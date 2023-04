Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client M6: chaine principale reconduite sur la TNT information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Le Groupe M6 fait part de la décision de l'Arcom d'autoriser sa chaîne principale et éponyme M6 à utiliser le réseau TNT pour les 10 prochaines années, son autorisation précédente arrivant à échéance le 5 mai prochain.



La diffusion TNT de la chaîne M6 permettra selon lui de 'consolider l'ensemble des activités du groupe, des chaînes de télévision aux stations de radio en passant par la production audiovisuelle et cinématographique'.



'Cette décision permet au groupe M6 d'envisager l'avenir avec confiance et de poursuivre la transformation nécessaire que les nouveaux usages et les nouvelles concurrences impliquent', commente Nicolas de Tavernost, le président du directoire.





Valeurs associées M6 METROPOLE TELE. Euronext Paris +0.41%