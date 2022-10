M6 : baisse du chiffre d'affaires et des recettes publicitaires au troisième trimestre

(AOF) - M6 a communiqué son chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre, ressortant à 290,1 millions d'euros, en baisse de 5,8% par rapport à la même période de l'an passé. Face à un effet de base défavorable, les recettes publicitaires ont diminué de 8,2% dans un environnement économique incertain qui pèse sur les investissements publicitaires de plusieurs secteurs. Ces derniers subissent l'inflation des prix des matières premières et les difficultés d'approvisionnement.

Hors éléments non récurrents, le résultat opérationnel courant atteint 57,2 millions d'euros, contre 58,7.

La baisse du chiffre d'affaires est compensée par les économies de coûts de programmes TV, l'optimisation des coûts de la radio et la contribution de Stéphane Plaza Immobilier.

M6 dégage ainsi une marge opérationnelle hors éléments non récurrents en croissance de +0,7 point, qui atteint 19,7% au troisième trimestre 2022.

Le groupe affiche une position de trésorerie nette positive de 188,1 millions d'euros au 30 septembre 2022, contre 162,9 millions d'euros au 30 juin 2022.

Points clés

- Deuxième groupe français de télévision avec 14,3 % de part d'audience et premier groupe radio privé avec 18,2 % de parts d'audience ;

- Chiffre d’affaires de 1,39 Md€ tiré à 81 % de la publicité, le reste provenant de la radio (marques RTL, Fun Radio) et des services digitaux (sites Cuisine AZ, Turbo) ;

- Modèle d'affaires visant à la complémentarité et la transversalité des activités sur toute la chaine de valeur via la production de contenus, la diversification des offres (chaînes télé -M6, W9, 6ter, Téva, Gulli, Paris Première- et radios -RTL, RTL2 et Fun Radio), la digitalisation et les acquisitions ;

- Capital détenu à 48,26 % par RTL Group et à 5,05 % par la CNP, Nicolas de Tavernost menant le directoire et Elmar Heggen le conseil de surveillance de 9 membres ;

- Bilan très sain avec des capitaux propres de 1,2 Md€, une trésorerie de 323 M€ et une dette nette quasi-nulle.

Enjeux

- Stratégie de gains de part de marché en TV et radio et de préparation de l’avenir par des participations ciblées dans des actifs non consolidés -Streaming avec Bedrock, marketing digital avec GSG, Salto ;

- Stratégie d'innovation et de transformation digitale définie dans le programme OPEN : veille, « Campus innovation » de formation, Lab Innov d'expérimentation en interne ;

- Stratégie environnementale de réponse à 2 enjeux - réduction de l'impact environnemental et sensibilisation du public :

- construction en cours d’un plan bas carbone pour le groupe,

- économie circulaire, sobriété numérique et gestion stricte de l’électricité ;

- Simplification du portefeuille et recentrage sur M6 Digital services, M6 Créations, M6 Interactions et Best of TV ;

- Poursuite des gains de téléspectateurs, notamment les 25-49 ans (22,8 % de parts d’audience) et en avant-soirée.

Défis

- Secteur très réglementé avec limites aux redéploiements et à la croissance externe, incertitudes liées à la montée en puissance de la vidéo à la demande, de la TV connectée et de l'entrée de nouveaux acteurs –Apple TV, Netflix, Amazon Prime, Google TV et, en 2023, HBO Max ;

- Rapprochement des activités télévisuelles avec celles de TF1, attendu pour 2023 :

- cessions attendues de chaînes hertziennes, notamment 6ter et Paris Première,

- attente pour octobre de l’avis de l’Autorité de la concurrence ;

- après le rachat de la participation de France Télévisions dans la plateforme audiovisuelle d’abonnements Salto, détenue avec TF1, réussite du projet de streaming ;

- Enjeux 2022 après un 1er trimestre correct : accompagner la reprise publicitaire, développer l’offre de TV segmentée, les offres non-linéaires -6play et Salto-, la production de fictions et renforcer les synergies internes ;

- Dividende 2021 de 1 €.

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.