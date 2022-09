Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

M6: aurait reçu une offre au prix de 20 E par action information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 08:40

(CercleFinance.com) - Marc Ladreit de Lacharrière, Rodolphe Saadé et Stéphane Courbit auraient proposé le prix de 20 E par action pour le rachat de la participation de Bertelsmann dans M6 selon Bloomberg. Ce prix représente une prime de 39% sur le dernier cours de M6 souligne Invest Securities.



Daniel Kretinsky et Xavier Niel, associé à MediaForEurope, auraient également présenté une offre selon l'agence de presse.



Dans le sillage de l'abandon du rapprochement avec TF1, le groupe de médias Bertelsmann, l'actionnaire principal de M6 via sa filiale RTL (avec 48% du capital), cherchait une alternative et aurait demandé aux acquéreurs de se manifester avant vendredi dernier.



'Ce calendrier très serré s'explique par le renouvellement de licence que M6 doit demander en mai 2023 et qui fait que le groupe ne sera pas cessible pendant cinq ans', expliquent les analystes d'Invest Securites dans une note de réaction.



'La cession devrait donc être signée d'ici fin octobre, afin de laisser le temps à l'Autorité de la Concurrence et à l'Arcom (ex-CSA) de se prononcer', explique la société de Bourse.