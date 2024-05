Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client M6: acquisition de La Boite Aux Enfants information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - M6, pour le compte de sa filiale Gulli, annonce l'acquisition de La Boite Aux Enfants, le leader français des parcs de jeux en intérieur pour enfants, détenu principalement par Bpifrance, Turenne Groupe, M Capital, Aurore de Lacombe et Gaëtan Le Jariel.



La Boite Aux Enfants opère 25 parcs destinés aux enfants d'un à 12 ans répartis sur tout le territoire, dont 13 déjà sous licence Gulli Parc, avec environ deux millions de visiteurs et un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros prévus en 2024.



Le groupe de médias poursuit ainsi sa stratégie d'investissement à destination des familles, autour de Gulli, première chaîne jeunesse de France. Après finalisation de la documentation, la transaction devrait intervenir début juillet 2024.





Valeurs associées M6 METROPOLE TELE. 13.44 EUR Euronext Paris +0.15%