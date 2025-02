M6 a dépensé dans le "streaming" en 2024, en espérant un retour sur investissement

Le groupe M6 a vu son bénéfice net baisser de 27% en 2024, à 173 millions d'euros, après avoir fortement investi dans sa nouvelle plateforme de streaming M6+ ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le groupe M6 a vu son bénéfice net baisser de 27% en 2024, à 173 millions d'euros, après avoir fortement investi dans sa nouvelle plateforme de streaming M6+ pour préparer l'avenir, selon ses résultats annuels publiés mardi.

M6+ a été lancé en mai dans le cadre de la "transformation" du groupe "vers un modèle de diffusion mixte" associant "streaming" et télévision traditionnelle, a-t-il rappelé dans un communiqué. Cela a engendré "46,4 millions d'euros de coûts opérationnels supplémentaires" (contenus, frais techniques, marketing, etc.).

"C'est une année d'investissement massifs, qui pèsent" sur les résultats, a commenté le président du groupe, David Larramendy, lors d'une conférence de présentation en ligne. Mais c'est selon lui indispensable pour préparer l'avenir: "Le transfert vers un +business model+ à deux jambes (...) passe par cette phase d'investissement importante".

Le chiffre d'affaires du streaming a d'ailleurs progressé de 34% l'an dernier par rapport à 2023, à 100 millions d'euros.

Globalement, le chiffre d'affaires consolidé du groupe est resté stable, à 1,3 milliard d'euros. Ses revenus publicitaires sont également stables, à 1 milliard d'euros, dont 912 millions pour les recettes publicitaires vidéo.

Au sein de ces dernières, "la hausse de 25,4 millions du chiffre d'affaires streaming" a compensé une baisse observée en fin d'année pour la télé traditionnelle, selon le groupe.

"Après le fort engouement pour l'Euro 2024 observé au premier semestre, le contexte économique et politique a pesé sur les investissements publicitaires des annonceurs après la diffusion des Jeux olympiques et paralympiques" sur le groupe public France Télévisions, a expliqué M6.

- Rentabilité -

Autres facteurs de baisse: la morosité du marché immobilier, qui a touché la filiale Stéphane Plaza Immobilier, et le recul d'audience de RTL, principale radio du groupe. Ces derniers mois, RTL a en outre décidé de réduire la publicité sur ses antennes pour regagner des auditeurs, ce qui a une incidence sur son chiffre d'affaires.

Parallèlement, les activités cinéma du groupe, avec ses sociétés de production SND et M6 Films, ont réalisé "des performances record".

"SND enregistre 9,3 millions d'entrées en 2024 (contre 8,3 en 2023), tandis que les deux films à succès coproduits par M6 Films, +Un p'tit truc en plus+ (10,8 millions d'entrées en salles) et +Le Comte de Monte-Cristo+ (9,3 millions d'entrées), se classent respectivement 1er et 2e au box-office français", souligne le groupe.

Ce dernier met également en avant sa marge opérationnelle, qui avait atteint des sommets ces dernières années (près de 25% en 2022) et est à 18,5% en 2024.

"C'est un bon équilibre entre la capacité qu'a le groupe à investir" dans le streaming "et un taux de rentabilité qui reste parmi les meilleurs d'Europe", a assuré M. Larramendy, qui vivait ses premiers résultats annuels à la tête du groupe. Il a succédé en avril 2024 à l'emblématique Nicolas de Tavernost.

L'hypothèse d'une arrivée de l'animateur Cyril Hanouna dans le groupe M6 n'a pas été évoquée lors de la présentation des résultats. Des discussions sont en cours, alors que la chaîne de Hanouna, C8 (groupe Canal+) doit cesser d'émettre le 28 février, sauf décision contraire du Conseil d'Etat.

Le groupe M6, dont l'actionnaire principal est le géant allemand Bertelsmann, comprend quatre chaînes de télévision gratuites (M6, W9, 6ter, Gulli), neuf payantes (dont Paris Première et Téva), trois radios (RTL, RTL2, Fun Radio) et des sociétés de production.