M&S: ventes meilleures que prévu à Noël, objectifs maintenus

(CercleFinance.com) - Marks & Spencer a fait état jeudi d'une hausse plus marquée que prévu de ses ventes au troisième trimestre, qui couvre la période de Noël, et confirmé ses objectifs pour l'exercice 2023/2024.



M&S, l'une des enseignes les plus emblématiques de la grande distribution en Grande-Bretagne, a vu ses ventes à magasins comparables grimper de 8,1% sur les 13 semaines ayant précédé le 30 décembre.



A titre de comparaison, les analystes de RBC s'attendaient à une hausse de 7,5%.



Les ventes à périmètre comparable de la division d'habillement et de produits pour la maison ont augmenté de 4,8%, plus que la hausse de 4% qui était anticipée par RBC.



Dans l'alimentation, les ventes ont progressé de 9,9%, un chiffre là aussi meilleur qu'attendu puisque RBC visait +9,5%.



S'il s'est montré prudent en faisant état de perspectives économiques incertaines, de tensions sur les coûts et de hausses salariales, M&S n'en a pas moins maintenu ses prévisions pour l'ensemble de son exercice qui se clôturera fin mars.



A la Bourse de Londres, l'action M&S reculait pourtant de plus de 5% en milieu de matinée, sous-performant nettement l'indice FTSE 100 en hausse de 0,1%.



Dans leur note de réaction, les analystes de RBC mettent en évidence les performances décevantes du groupe à l'international, avec des ventes qui ont chuté plus lourdement que prévu au troisième trimestre avec un recul de 6,4%.





Valeurs associées MARKS & SPENCER LSE -4.52%