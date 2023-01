M&S: va investir 480 M£ dans ses magasins information fournie par Cercle Finance • 16/01/2023 à 12:45

(CercleFinance.com) - M&S a annoncé son investissement de près 480 millions de livres sterling dans des magasins plus grands à travers le Royaume-Uni.



L'investissement générera plus de 3 400 nouveaux emplois à travers le pays.



M&S a déjà identifié un pipeline de 20 nouveaux magasins plus grands et de meilleure qualité qui ouvriront au cours du prochain exercice (2023/2024).

Stuart Machin, directeur général de M&S, a déclaré : ' Notre programme de rotation des magasins consiste à nous assurer que nous avons les bons magasins, au bon endroit, avec le bon espace et nous visons à passer de 247 magasins que nous avons aujourd'hui à 180 magasins de qualité supérieure et à productivité supérieure qui vendent notre offre complète de vêtements, de maison et d'alimentation '.