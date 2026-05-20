M&S prévoit une croissance des bénéfices après le ralentissement lié à une cyberattaque

La chaîne de magasins britannique Marks & Spencer (M&S) MKS.L a dit mercredi anticiper un retour à la croissance de son bénéfice pour l'exercice en cours , après avoir subi en 2025-2026 subi une chute de 24% de son résultat suite à la cyberattaque dont il il fait l'objet en avril 2025.

Cette dernière avait entraîné la suspension des commandes de vêtements en ligne pendant sept semaines, affectant ainsi les ventes et les marges. Le groupe avait alors dit que la cyberattaque aurait un impact de 355 millions d'euros sur son bénéfice opérationnel 2025-2026.

M&S, entreprise vieille de 142 ans et l'un des plus grands noms du commerce de détail britannique, a déclaré avoir entamé son exercice 2026-2027 avec un plan clair et un bilan solide, et s'être fixé pour objectif d'améliorer encore la disponibilité des produits et la qualité du service.

"La croissance des bénéfices devrait reprendre par rapport à 2024-2025", a déclaré l'entreprise.

M&S a indiqué que ses perspectives pour l'année en cours tiennent compte de la hausse des coûts du carburant, du fret et des intrants, ainsi que de la persistance des prélèvements fiscaux et des contraintes réglementaires pesant sur le secteur.

La société a précisé que ces effets seraient compensés par une meilleure gestion des achats, des réinvestissements visant à générer du volume et des économies réalisées grâce à son programme de réduction des coûts structurels.

(Rédigé par James Davey; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)