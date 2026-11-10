M&S annonce priviliégier la croissance de ses bénéfices plutôt que celle de son CA

Magasin Marks & Spencer à Londres

Le groupe britannique de distribution ‌de vêtements et de produits alimentaires Marks & Spencer (M&S) a déclaré mardi que son objectif était ​d'atteindre une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 5 et 9% à moyen terme, avec une progression des bénéfices supérieure à celle du chiffre d'affaires.

M&S organise mardi une journée ​dédiée aux marchés financiers et présentera différents objectifs, notamment pour l'alimentation. L'entreprise entend doubler le chiffre d'affaires à terme, après ​avoir enregistré une croissance annuelle de plus ⁠de 50% depuis l'exercice 2022, à continuer de gagner des parts de marché et ‌à dégager une marge d'exploitation d'environ 5%.

Pour la mode, la maison et la beauté, la société vise une part des ventes en ligne de ​l’ordre de 50% avec 180 ‌magasins hautement productifs, tout en continuant à gagner des parts de ⁠marché et en générant des marges d’exploitation supérieures à 10% sur les deux canaux.

Quant à sa division internationale, M&S souhaite renforcer la présence mondiale de sa marque par le biais ⁠de canaux à ‌faible intensité capitalistique.

La concrétisation de ces ambitions nécessitera des investissements continus dans ⁠l’offre M&S et la transformation de son modèle opérationnel de bout en bout, dans ‌le but de stimuler la productivité et l’effet de levier opérationnel à mesure ⁠que l’activité se développe

M&S est en bonne voie pour atteindre son ⁠objectif de réduction des ‌coûts structurels de 600 millions de livres sterling (718,71 millions d'euros) d’ici l’exercice 2028.

Avec un flux ​de trésorerie disponible prévu pour chacune des ‌trois prochaines années, le groupe peut investir dans la croissance tout en augmentant les rendements pour ses actionnaires.

Le dividende ​de M&S pour l’exercice 2026-2027 doublera, passant de 4,2 pence à 8,4 pence. Par la suite, il est prévu que les dividendes progressent au moins au même ⁠rythme que les bénéfices

La semaine dernière, l'entreprise a indiqué que son bénéfice du premier semestre s'était redressé par rapport au niveau de l'année dernière, marqué par une cyberattaque, mais qu'il restait en baisse sur deux ans, les bons résultats du secteur alimentaire n'ayant pas suffi à compenser entièrement la faiblesse du secteur de l'habillement.

(Rédigé par James Davey; Version française Rihab ​Latrache, édité par Augustin Turpin)