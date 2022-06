M&G Real Estate renforce son exposition au secteur défensif de l’alimentaire en France

(AOF) - M&G Real Estate, branche immobilière de la division Actifs Privés et Alternatifs de M&G plc, continue de renforcer son exposition au secteur défensif de l’alimentaire en France avec l’acquisition pour 32 millions d’euros d’un hypermarché Géant Casino situé à Fenouillet, dans l’agglomération de Toulouse (31), et entièrement loué au groupe Casino.

Il s'agit de la cinquième acquisition d'un hypermarché Géant Casino par M&G en France et de la deuxième pour le compte du fonds M&G European Secured Property Income Fund, après celle de Mandelieu-la-Napoule en 2021, en accord avec l'objectif du fonds de générer un rendement total à long terme et de fournir aux investisseurs institutionnels des revenus sûrs et protégés contre l'inflation grâce à des baux à long terme conclus avec des locataires dotés de solides qualités de crédit.

Antonin Prade, Directeur des investissements pour la France et pour la stratégie Long Income en Europe chez M&G Real Estate : " Dans un environnement inflationniste, les magasins dotés de baux à long terme, bien situés et à dominante alimentaire offrent une protection encore plus grande des revenus et du capital. En outre, la solide relation propriétaire/locataire que nous entretenons avec Géant Casino va contribuer à renforcer encore davantage le profil ESG de notre portefeuille. "