M&G Real Estate observe une libération de la demande refoulée

(AOF) - Dans le sillage d'une perturbation économique mondiale sans précédent provoquée par la pandémie de Covid-19 et de l'accélération de certaines tendances de marché, les perspectives mondiales de M&G Real Estate apportent un éclairage sur la manière dont les investisseurs peuvent repositionner activement leurs portefeuilles immobiliers pour tirer parti de la reprise à long terme qui se profile.

Les perspectives révèlent l'amélioration de la confiance des agents économiques (soutenue par la mise en œuvre des campagnes de vaccination contre le Covid-19 à travers le monde) et dans quelle mesure l'approche d'investissement jusque-là très prudente laisse la place à une libération de la demande refoulée.

Sur de nombreux marchés, les consommateurs ont accumulé une épargne importante, ce qui, combinée aux mesures de relance budgétaire des États et des banques centrales, crée un climat propice à la relance économique et au développement des entreprises.

L'étude suggère également que les changements structurels intervenus dans la vie et au travail commencent à avoir un impact sur la manière dont les portefeuilles immobiliers sont construits. On observe notamment un certain rééquilibrage vers des secteurs de croissance à long terme et vers des actifs alternatifs tels que le logement résidentiel ou les résidences étudiantes. Les investisseurs ne doivent toutefois pas oublier que tant les secteurs en croissance que ceux en stagnation sont également soumis à des cycles.

L'étude de M&G montre que le succès relatif de la zone Asie-Pacifique à atténuer l'impact global de la pandémie a placé la région à l'avant-garde de la reprise économique mondiale.

Grâce à la reprise de la consommation domestique des ménages et des investissements des entreprises, l'économie chinoise a déjà retrouvé les niveaux d'activité qui prévalaient avant la pandémie.

Cette reprise a stimulé la croissance des pays de la région qui dépendent de l'industrie manufacturière et des exportations, notamment la Corée du Sud et Singapour.