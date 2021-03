M&G Real Estate nomme un Directeur des investissements pour la France, la Belgique et le Luxembourg

(AOF) - M&G Real Estate (M&G) a nommé Antonin Prade Directeur des investissements pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Il sera chargé de piloter les acquisitions pour l'ensemble des véhicules d'investissement européens de la société. Antonin interviendra en particulier sur le marché français Prade. Il aura notamment pour mission d'identifier des investissements potentiels pour le fonds M&G European Property Fund (encours de 4,1 milliards d'euros), en assurant une diversification accrue en faveur des secteurs résidentiel et logistique.

Rattaché à Marc Reijnen, responsable de l'investissement immobilier et la gestion d'actifs pour l'Europe continentale, Antonin Prade, 43 ans, a rejoint le bureau parisien de M&G Real Estate en 2017 en tant que Directeur des investissements Europe pour le compte du fonds M&G European Secured Property Income Fund lancé en 2015, au sein de l'équipe " long income " du gestionnaire d'actifs. Il continuera d'assurer ce rôle en plus de ses nouvelles fonctions.

Le portefeuille de M&G Real Estate géré par le bureau français présente un encours de 1 milliard d'euros, réparti dans les secteurs des bureaux, de la logistique, des commerces de détail et de l'immobilier résidentiel. Le siège européen est basé à Paris et d'autres bureaux sont implantés à Francfort, Madrid, Amsterdam, Stockholm et Milan.

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans l'investissement et le conseil en en immobilier, Antonin Prade a participé à plusieurs transactions complexes en Europe continentale.