M&G Real Estate loue le 13 ADN situé dans le 17ème arrondissement de Paris

(AOF) - M&G Real Estate, la branche immobilière de M&G plc, a annoncé la location au groupe Crystal, acteur de la gestion de patrimoine, de son immeuble ADN, situé au 13 rue Alphonse de Neuville à Paris 17e.

Acquis en 2018 pour le compte du fonds M&G European Property Fund de 4,8 milliards d'encours géré par David Jackson et Simon Ellis (encours à fin septembre), cet hôtel particulier de 1 830 mètres carrés a fait l'objet d'une restructuration lourde menée par les équipes d'Alamo et comprend notamment une surélévation permettant la création de terrasses additionnelles et une refonte complète des espaces intérieurs.

Certifié Breeam Rénovation Very Good, l'immeuble bénéficie d'un capacitaire élargi ainsi que de plus de 300 mètres carrés d'espaces extérieurs.

" L'immeuble ADN allie art de vivre à la parisienne et dynamisme tertiaire. Ses caractéristiques techniques, environnementales et paysagères en font un immeuble qui répond pleinement aux besoins des utilisateurs aujourd'hui à la recherche d'espaces extérieurs et conviviaux permettant d'accueillir leurs employés dans des bureaux qualitatifs et efficaces ", a commenté Audrey Tournereau, Directrice de l'Asset Management chez M&G Real Estate pour la France.