M&G Real Estate acquiert en Vefa une plateforme logistique de classe A de 50 000 m2

(AOF) - M&G Real Estate a finalisé l’acquisition, par le biais d’un achat en Vefa pour un montant d’environ 50 millions d’euros pour le compte du fonds M&G European Property Fund, d’un nouvel entrepôt au sein du pôle logistique réputé de Lauwin-Planque / Brebières au sud de Lille, sur la dorsale logistique française. Livrable à la fin de l’année 2023, l’immeuble sera entièrement loué à Simastock (groupe Bils-Deroo), groupe leader de la logistique dans les Hauts-de-France.

Visant un niveau de certification Breeam" Excellent ", l'entrepôt totalisera 50 148 mètres carrés de surface logistique de classe A, développé par un acteur mondial de l'immobilier logistique. Le site est situé à proximité de l'autoroute A1 reliant Lille à Paris, au sein d'un pôle industriel et logistique établi où opèrent déjà de grands groupes tels que GXO, ID Logistics, Amazon ou Renault.

Antonin Prade, Directeur des investissements pour la France chez M&G Real Estate, a déclaré : " Cinquième réalisation en France en 2022, cette transaction porte nos investissements à un montant record de 475 millions d'euros cette année et l'exposition de M&G Real Estate sur le marché français à 1,4 milliard d'euros. En dépit d'un environnement agité en 2022, de l'accélération de l'inflation et d'une correction des prix souhaitable, nous pensons que le secteur de la logistique va continuer de bénéficier de vents porteurs sur le long terme, soutenu notamment par une demande qui reste robuste et des difficultés à lancer des nouveaux projets. En outre, les rendements des actifs logistiques " prime " s'étant détendus d'un montant compris entre 100 et 150 points de base par rapport au début de l'année 2022, le secteur offre désormais de bien meilleures opportunités d'investissement qu'auparavant. "