M&G nomme un Responsable du secteur résidentiel en Europe continentale

(AOF) - M&G Real Estate (M&G) a nommé Martijn Vos au poste de Responsable du secteur résidentiel en Europe continentale où il sera en charge du développement de ce marché. Basé à Amsterdam, il rejoint l'équipe placée sous la responsabilité d'Alex Greaves, Responsable du secteur résidentiel au Royaume-Uni et en Europe.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Martijn Vos sera responsable de la stratégie de M&G en matière d'immobilier résidentiel européen et de la création d'opportunités d'investissements en logements durables pour les véhicules d'investissement européens. Il investira notamment dans les secteurs de l'immobilier résidentiel collectif, de la cohabitation, du logement étudiant et de l'hébergement des personnes âgées en Europe, par le biais d'acquisition de biens existants ou en développement avec une sélection de promoteurs qui contribuent avec M&G à accroître l'offre de logements durables de haute qualité qui favorisent le bien-être.

Martijn Vos travaillera en étroite collaboration avec les équipes dirigées par Alex Greaves et Marc Reijnen, responsable de l'investissement et la gestion d'actifs en Europe et associera l'expertise de M&G en matière d'immobilier résidentiel britannique à sa connaissance du marché européen pour identifier et gérer des actifs.

Martijn Vos dispose de plus de 16 ans d'expérience sur les marchés européens du private equity immobilier, ainsi qu'une expertise avérée en matière de création et de gestion de plates-formes d'investissement, de joint-ventures et de fonds. Précédemment, Martijn Vos occupait divers postes de direction, de stratégie et de conseil au sein de l'un des plus grands fonds de pension au monde, APG Asset Management. Plus récemment, il occupait la fonction de Directeur de l'immobilier européen où il gérait un portefeuille immobilier de 3 milliards d'euros, investi dans les secteurs de l'hôtellerie, des appartements gérés, des résidences, des logements étudiants et du commerce.