M&G nomme Fabiana Fedeli à la tête de sa division Actions de 64 milliards d'euros d'encours

(AOF) - M&G a annoncé la nomination de Fabiana Fedeli au poste nouvellement créé de directrice de la gestion actions (CIO, Equities). Fabiana sera rattachée à Jack Daniels, le directeur des investissements (CIO) de M&G plc. Cette nomination fait suite à l'engagement pris par M&G il y a un an de redynamiser ses compétences en matière de gestion active en actions, engagement qui vise à obtenir des performances plus régulières et à développer des stratégies répondant à l'évolution des besoins de ses clients.

Fabiana a plus de 20 ans d'expérience en gestion d'actifs et travaillait auparavant chez Robeco Asset Management où elle était responsable mondiale de la gestion fondamentale actions, à la tête d'une équipe internationale en charge de la gestion active d'une gamme de différentes stratégies actions.

Elle était personnellement en charge de la gestion de trois de ces stratégies. Elle possède également une grande expérience de l'intégration des facteurs de développement durable et d'impact dans les processus d'investissement. Avant de rejoindre Robeco, Fabiana avait occupé plusieurs postes de gérante de portefeuille et d'analyste actions à Londres, New York et Tokyo.

" Les actions tiendront toujours un rôle essentiel dans le portefeuille d'un investisseur et nous pensons qu'une gestion active des actions crée davantage de valeur pour les clients sur le long terme. La nomination de Fabiana, de par sa riche expérience à la fois de la gestion actions et dans le domaine du développement durable, démontre notre engagement à l'égard de cette classe d'actifs fondamentale ", a commenté Jack Daniels, directeur des investissements (CIO) de M&G.