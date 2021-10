M&G lance un fonds durable de prêts senior garantis

(AOF) - M&G annonce le lancement d’une nouvelle stratégie permettant aux investisseurs de s’exposer aux crédits des meilleures entreprises privées de leur secteur au regard des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et mettant l’accent sur des caractéristiques de durabilité. Il a reçu 175 millions d’euros de financement en provenance du fonds général de Prudential, y compris du récent PruFund Planet, et de Kåpan Pensioner, le fonds de pension des employés du gouvernement suédois, qui prend un engagement initial de 26 millions d'euros.

Le Fonds possède un objectif de durabilité clairement défini, parallèlement à son objectif financier. La réalisation de cet objectif passe par une approche à trois volets fondée sur l'exclusion, une sélection rigoureuse et la méthodologie de notation interne de M&.