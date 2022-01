M&G lance un fonds actions durable axé sur la diversité et l’inclusion

(AOF) - M&G enrichit sa gamme de solutions durables avec le lancement d'une nouvelle stratégie actions internationales dont l'objectif consiste à investir dans les entreprises qui font preuve de diversité ethnique et de genre et dans celles qui proposent des solutions favorisant davantage d'inclusion sociale et d'égalité, tout en cherchant à offrir des performances attrayantes.

Géré par Thembeka Stemela Dagbo aux côtés de John William Olsen, le fonds M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund est un portefeuille concentré composé de 30 à 40 valeurs de qualité dont l'objectif est de dégager une performance totale supérieure à celle de l'indice MSCI ACWI sur toute période de cinq ans.

Le fonds suit une stratégie hybride qui intègre des critères de durabilité et d'impact dans son processus de sélection.