M&G lance deux stratégies crédit durable

(AOF) - M&G lance deux nouvelles stratégies crédit au sein de sa SICAV luxembourgeoise qui combinent l'approche de gestion value de l'équipe M&G Public Fixed Income et des facteurs de durabilité. Ces deux nouveaux fonds constituent les versions durables des fonds phares M&G European Credit Investment et M&G Total Return Credit Investment.

Le fonds M&G Sustainable European Credit Investment Fund, géré par Gaurav Chatley et l'ensemble de l'équipe M&G Public Fixed Income, applique une stratégie durable répliquant la philosophie de gestion qui a permis au fonds M&G European Credit Investment Fund d'afficher un très bon historique de performance sur 10 ans. Grâce à une approche bottom-up rigoureuse axée sur la recherche et une sélection de titres value, le fonds investit dans tout l'univers européen des obligations investment grade.

Appliquant une approche value similaire et fort d'un historique de performance de 14 ans, Richard Ryan est à la tête du fonds M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund, conçu comme un fonds obligataire durable à gestion flexible. Le fonds investit dans le monde entier, en quête d'opportunités sur les marchés développés, et s'expose à des obligations d'entreprises investment grade et à haut rendement, tout en maintenant la duration globale du fonds proche de zéro sur l'ensemble du cycle d'investissement.