M&G Investments s'associe avec Sanso IS dans le Family Office

(AOF) - M&G Investments s'associe avec la société de gestion Sanso Investment Solutions pour le lancement de l'offre "M&G by Sanso", son premier mandat de gestion à destination des Family Offices géré par Sanso IS. Le Family Office Fair/e, en pointe des expérimentations de diversification de gestion et des recherches de solutions responsables et positives, est le principal sponsor de cette initiative et bénéficie à ce titre d'une exclusivité temporaire au profit de ses clients, a indiqué le gérant.