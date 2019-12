M&G Investments prévoit une progression modérée des marchés actions en 2020

(AOF) - Compte tenu de la situation économique et du volontarisme extrêmement fort des pouvoirs publics, banques centrales et gouvernements, M&G Investments anticipe une croissance modérée des marchés actions en 2020. Selon Florent Delorme, Macro Stratégiste chez le gestionnaire d'actifs, aucune récession ne se profile dans les mois qui viennent. Aux Etats-Unis, l'indicateur ISM des services est ressorti à 54, un niveau cohérent avec une croissance de 2%.

Comme autres facteurs favorables à la croissance, il cite également la poursuite des créations d'emplois et une confiance des consommateurs au plus haut.

Dans la zone euro, les services restent en expansion avec un indice PMI pour ce secteur à 51.90. L'industrie est à la peine mais l'indice PMI Manufacturing se redresse depuis deux mois.

Etant donné qu'il ne faut pas compter sur les exportations pour relancer la croissance sur le Vieux Continent, il est nécessaire pour Florent Delorme de trouver un ressort interne. Le Macro Stratégiste juge que le plan Juncker est un bon exemple de ce qu'il est possible faire. Ce dernier a permis de relancer les investissements sans passer par le financement public et de contourner la contrainte budgétaire. Si l'impulsion était donnée par la Banque européenne d'investissement, gage du sérieux des projets, les investissements étaient essentiellement privés.

" Ce n'est pas le moment de sortir des actifs risqués ", a prévenu Florent Delorme, qui affiche une exposition actions significative. Il privilégie légèrement l'Europe car il anticipe de bonnes nouvelles. Il précise qu'un stimulus n'est pas actuellement pris en compte par le marché. Le Macro Stratégiste souligne que de plus en plus d'acteurs de poids (Christine Lagarde, l'OCDE et l'économiste Olivier Blanchard) militent en ce sens.

Par ailleurs, il ne juge pas déraisonnable le consensus d'une croissance d'environ 10% des résultats des entreprises appartenant à l'indice S&P 500 en 2020, compte tenu des efforts de rationalisation, de la faiblesse du coût de financement et des rachats d'actions.

Il apprécie également la dette souveraine en monnaie locale pour son rendement important. Une telle position fait sens étant donné le statu quo attendu de la Fed, et la faible probabilité d'une remontée du dollar.