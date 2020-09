M&G Investments n'est guère favorable aux obligations d'entreprises

(AOF) - Les valorisations des obligations d'entreprises ont fortement rebondi depuis les points bas de mars qui avaient offert d'excellentes occasions d'être surrémunéré pour le risque de défaut, observe Jim Leaviss, CIO de l'équipe de gestion obligataire chez M&G Investments et gérant du M&G (Lux) Global Macro Bond Fund.

Alors qu'à leurs plus bas niveaux, leurs cours intégraient des taux de défaut anticipés de 25 % dans la catégorie Investment Grade et de 54 % dans le haut rendement (au 23 mars 2020), les valorisations des obligations d'entreprises sont désormais plus proches de leur juste valeur (avec des taux de défaut anticipés de respectivement 12 % et 35 % au 7 juillet 2020), constate-t-il.

Pour lui, il ne fait aucun doute que cette évolution a principalement été due aux achats des banques centrales, en particulier au sein du haut rendement où nous avons observé, et continuerons probablement à observer, des défauts.

Malgré des volumes d'émission considérables, les spreads des obligations à haut rendement se sont sensiblement contractés, ajoute im Leaviss.

La raison principale n'est pas de nature fondamentale, mais plutôt les initiatives de la Fed qui a pour la première fois acheté des ETF à haut rendement et des obligations à haut rendement dégradées après le 22 mars, rappelle le CIO.

Dès lors assène-t-il, il est difficile de s'enthousiasmer pour les valorisations du crédit à ces niveaux. La catégorie " investment grade " abrite toutefois encore des opportunités : il s'agit d'entreprises qui sont les grands employeurs, raison pour laquelle il est politiquement facile (et c'est sans doute un outil monétaire convenable) de les aider.

Selon Jim Leaviss, le soutien de la Fed soulève également la question suivante : est-il juste que ces entreprises survivent ? Nous avons perdu le pouvoir créatif de la destruction, où l'ancien fait place au nouveau. Le capital est-il vraiment affecté correctement et efficacement ?

Nous avons vu comment la croissance et la productivité stagnaient dans ces conditions en Asie à la fin du siècle dernier, souligne l'expert.