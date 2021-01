M&G Investments continue à être surpondéré en actions

(AOF) - « En tant que gérants multi-asset, nous continuons à être surpondérés en actions étant donné le soutien apporté par la politique monétaire et fiscale aux économies ». C'est ce qu'a déclaré Maria Municchi, gérante du fonds M&G Sustainable Multi Asset Fund, dans un document consacré aux perspectives 2021.De plus, avec les nouvelles encourageantes liées aux vaccins, nous pouvons désormais nous faire une idée plus précise de la situation dans laquelle nous pourrions nous trouver dans six mois, ajoute Maria Municchi, ce qui pourrait entraîner une dynamique positive pour les bénéfices.

En revanche, " nous restons sous-pondérés sur les marchés obligataires ", avertit la gérante. Les rendements sont extrêmement faibles dans la plupart de l'univers des taux, bien que certaines obligations d'entreprises aient enregistré de bonnes performances et que l'exposition aux obligations d'État ait permis une diversification au plus fort de la crise.

" Compte tenu du niveau actuel des taux d'intérêt, la diversification du portefeuille en obligations souveraines est beaucoup plus délicate, notamment pour les obligations d'État européennes dont les taux d'intérêt restent très bas ", indique Maria Municchi.

Ceux-ci n'offrent pas de marge suffisante pour que le prix de ces obligations d'État augmente de manière significative dans un environnement sans risque, pour pouvoir par la suite profiter au portefeuille. " C'est pourquoi nous préférons plutôt nous exposer à d'autres compartiments, tels que celui du Trésor américain ", explique la gérante.

Si 2021 peut se révéler être une année intéressante, il faut néanmoins, comme toujours, prendre un certain nombres risques en compte. Les principaux risques seraient liés à des problèmes de déploiement de la stratégie de vaccination, d'éventuels nouveaux confinements dans les différents pays et l'effet qu'ils auraient sur les performances économiques. En quoi cela affectera-t-il alors la politique monétaire et budgétaire ? Le risque le plus difficile à évaluer reste l'inconnu.