M&G enregistre son septième trimestre de collecte nette dans la gestion d’actifs

Dynamique institutionnelle

La seule activité de gestion d’actifs a affiché une collecte de 700 millions de livres auprès de clients externes. Il s’agit du septième trimestre consécutif d’expansion, note le communiqué. Cette collecte a été réalisée principalement auprès de clients institutionnels (600 millions) et sur des actifs cotés (600 millions). Il s’agit d’un léger ralentissement par rapport au 1,5 milliard de livres collecté entre juillet et septembre 2025. Sur les neuf premiers mois de l’année, l’asset management de M&G a levé 2,9 milliards de livres nets, contre 4,1 milliards sur la période correspondante de l’an dernier. Les encours sous gestion de la gestion d’actifs se sont élevés à 355 milliards de livres, dont 189 milliards proviennent de clients externes.

L’autre activité de M&G, Life, a enregistré des souscriptions nettes de 1,1 milliard de livres et ses encours sont ressortis à 194 milliards de livres.

« Dans un environnement extérieur volatil, nous avons poursuivi notre croissance et réalisé de solides progrès dans l’atteinte de nos objectifs stratégiques », a commenté Andrea Rossi, directeur général du groupe . « La collecte que nous avons enregistrée reflète la résilience de notre modèle économique ainsi que l’attractivité et la diversification de notre offre. Pour l’avenir, nous restons confiants dans notre capacité à créer de la valeur à long terme pour nos clients et nos actionnaires », conclut-il.

Laurence Marchal