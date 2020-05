Lyxor lance cinq ETF thématiques innovants sur les " méga-tendances " de demain

(AOF) - Lyxor ETF annonce le lancement de cinq nouveaux ETF thématiques offrant une exposition aux tendances structurelles mondiales de long terme, les 'megatrends' qui redéfinissent notre monde : la croissance de l'économie numérique (Digital Economy), les technologies de rupture (Disruptive Technology), le changement urbain avec la mobilité du futur (Future Mobility), les villes intelligentes (Smart Cities) et les habitudes de consommation des Millennials.

Le spécialiste des ETF souligne que ces thèmes émergents donnent aux investisseurs la possibilité de saisir des opportunités d'investissement qui vont au-delà des classifications sectorielles traditionnelles.

Indexés sur des indices conçus par MSCI, leader dans le domaine des outils et services d'aide à la prise de décisions pour les investisseurs institutionnels, et intégrant des caractéristiques spécifiques mises au point en coordination avec Lyxor, ces ETF constituent une véritable innovation dans la gestion d'actifs.

Les cinq ETF à réplication directe (physique) sont cotés sur'Euronext, la Bourse de Londres (London Stock Exchange - LSE), sur Xetra et Borsa Italiana. Ils affichent un total de frais sur encours réduit de 0,15% (qui passera à 0,45% en septembre 2021).

" Le monde évolue à toute vitesse, comme le montre la crise actuelle du Covid-19, et l'être humain innove plus rapidement que jamais. Le recours massif au télétravail a par exemple permis à des millions de nouvelles personnes de s'initier à l'économie numérique. Les préoccupations sanitaires ont suscité des discussions sur l'avenir de la mobilité et sur la manière dont les villes intelligentes pourraient contribuer à lutter contre la propagation des maladies infectieuses. Cela change en profondeur la manière d'aborder l'investissement sectoriel. C'est pourquoi ces ETF posent un nouveau jalon pour l'investissement passif " a déclaré Arnaud Llinas, responsable de la gestion indicielle et ETF de Lyxor Asset Management.