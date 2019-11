Lyxor finalise l'intégration des activités de gestion d'actifs de Commerzbank

(AOF) - Lyxor annonce aujourd'hui la finalisation de l'intégration des activités de gestion d'actifs de Commerzbank et de ses 16 milliards d'euros d'actifs sous gestion, à la suite de l'acquisition en novembre 2018 des activités Equity Markets and Commodities (EMC) de Commerzbank par la Société Générale, maison mère de Lyxor. Dans le cadre de ce processus, Lyxor a ouvert une succursale de gestion d'actifs en Allemagne, Lyxor International Asset Management SAS Deutschland (Lyxor Deutschland), basée à Francfort-sur-le-Main.

Lyxor Deutschland regroupe l'ensemble des activités de gestion active et passive de Lyxor en Allemagne et les activités de gestion d'actifs EMC de Commerzbank, y compris la gamme ComStage, l'un des principaux fournisseurs d'ETF sur le segment du retail en Allemagne.

Présent en Allemagne depuis 2010, Lyxor s'appuiera désormais sur la structure robuste de Commerzbank et sur le savoir-faire de son équipe locale de professionnels de la gestion d'actifs pour continuer de développer sa gamme de solutions d'investissement actives et passives et offrir un service de haut niveau à sa clientèle, en Allemagne comme en Autriche.

La succursale sera dirigée conjointement par Guillaume de Martel et Thomas Timmermann, co-directeurs de Lyxor Deutschland. Guillaume de Martel sera responsable de la gestion de portefeuille et du développement produits et Thomas Timmermann sera en charge des ventes et du marketing.

La fusion de certains ETF de Lyxor et ComStage donnera naissance à des véhicules d'investissement plus larges et plus liquides. Elle vise à éviter la redomiciliation et les fermetures de fonds, en vue d'atténuer toute retombée négative pour les investisseurs ComStage existants et devrait être finalisée d'ici la mi-2020.