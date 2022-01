Lysogene reprend les droits commerciaux mondiaux de LYS-SAF302 information fournie par AOF • 13/01/2022 à 08:47



(AOF) - Lysogene a résilié les accords de licence avec la biotech américaine Sarepta pour LYS-SAF302, un actif de phase 2/3 dans la mucopolysaccharidose de type IIIA (MPS IIIA) avec effet au 11 juillet 2022. Cette résiliation fait suite à des discussions infructueuses pour le transfert à Lysogene de la responsabilité de la production du produit commercial LYS-SAF302 au niveau mondial.



La résiliation de ces accords permettra à Lysogene de récupérer les droits relatifs à la commercialisation et au développement aux États-Unis et dans d'autres territoires en dehors de l'Europe, ainsi que la responsabilité de l'approvisionnement commercial mondial de LYS-SAF302, qui avaient été cédés à Sarepta. Lysogène percevra des indemnités pour le remboursement de certains coûts associés à la résiliation.



LYS-SAF302 a obtenu le statut de Maladie Pédiatrique Rare aux Etats-Unis et dans l'Union Européenne. Il a également reçu les désignations " Fast Track " et Médicament Orphelin aux Etats-Unis.





Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.