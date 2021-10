Lysogene: recul de la position de trésorerie

(AOF) - La société biopharmaceutique Lysogene a annoncé que sa position de trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 septembre 2021 s'élevait à 9,5 millions d'euros, contre 15 millions d'euros au 30 juin 2021. Ce montant exclut le remboursement de 1,5 millions de dollars de certains frais de développement de LYS-SAF302 dû par Sarepta Therapeutics.

Le 15 octobre 2018, Lysogene et Sarepta ont signé un accord de licence qui confère à Sarepta les droits commerciaux exclusifs de LYS-SAF302 aux États-Unis et sur les marchés en dehors de l'Europe, tandis que Lysogene conserve l'exclusivité commerciale du produit en Europe. Dans le cadre de cet accord, Sarepta est responsable de la production mondiale du produit commercial LYS-SAF302. Les deux parties ont convenu de suspendre ces remboursements du fait des discussions en cours sur une modification de l'accord.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.