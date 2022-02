Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lysogene: point sur le calendrier de l'étude de phase 2/3 information fournie par Cercle Finance • 24/02/2022 à 12:23









(CercleFinance.com) - Lysogene progresse de plus de 4% ce jeudi à la Bourse de Paris après avoir fait le point sur le calendrier de l'étude clinique de phase 2/3 sur sa thérapie génique LYS-SAF302.



Dans un communiqué, la société biopharmaceutique dit désormais attendre l'analyse prochaine de l'ensemble des données des patients inclus dans la cohorte principale de l'étude, qui porte sur la mucopolysaccharidose de type IIIA (MPS IIIA), un trouble métabolique héréditaire rare qui affecte principalement le cerveau.



Lysogene a prévu de réaliser, au cours du deuxième trimestre 2022, un travail de compilation et d'analyse de l'ensemble des données recueillies depuis trois ans, non seulement sur le développement cognitif, mais aussi sur le comportement, l'acquisition de compétences et la qualité de vie des patients.



Les résultats préliminaires de la cohorte principale de l'étude clinique, baptisée 'AAVance', sont attendus dans le courant du troisième trimestre 2022.





Valeurs associées LYSOGENE Euronext Paris +0.35%