LYSOGENE : petite baisse de la trésorerie

" La consommation de trésorerie est conforme à nos attentes, et le partenariat stratégique signé avec Sarepta devrait nous permettre de financer l'intégralité du développement de notre actif principal " déclare Stéphane Durant des Aulnois, directeur financier de Lysogene.

Ce montant inclut les paiements effectués par Sarepta Therapeutics, Inc. à Lysogene en 2019 pour 18,7 millions de dollars (16,6 millions d'euros), relatifs au paiement d'étape et au remboursement des frais de développement liés au traitement du premier patient dans l'étude clinique de phase 2/3 (AAVance) évaluant LYS-SAF302 dans la MPS IIIA.

