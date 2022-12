Lysogene : ouverture d'une procédure de sauvegarde

(AOF) - Lysogene, société biopharmaceutique de phase 3 s’appuyant sur une plateforme technologique de thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annonce que le Tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à sa demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, laquelle sera assortie d’une période d’observation fixée à six mois maximum.

Dans ce cadre, le Tribunal de commerce de Nanterre a désigné la SELARL FHB, en la personne de Maître Hélène Bourbouloux, en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance de Lysogene, ainsi que la SAS Alliance, en la personne de Maître Gurvan Ollu, en qualité de mandataire judiciaire.

Pour rappel, dans son communiqué de presse du 6 décembre 2022, Lysogene avait annoncé demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de commerce de Nanterre, compte tenu de sa situation financière et de l'absence de nouveaux financements à date.

Avec l'ouverture de la procédure de sauvegarde, Lysogene va pouvoir amorcer sereinement une nouvelle phase d'interaction avec des partenaires et investisseurs potentiels avec pour objectif de trouver une solution pour consolider sa situation financière et étendre son horizon de financement au-delà de son échéance actuelle (février 2023).

Lysogene a demandé à Euronext Paris la reprise de la cotation de ses actions à compter de l'ouverture des marchés le 14 décembre 2022.

