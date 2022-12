Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lysogene: le titre chute après la procédure de sauvegarde information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 11:39









(CercleFinance.com) - Lysogene chute en Bourse ce mercredi après avoir annoncé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde destinée à consolider sa situation financière et à étendre son horizon de financement.



La société biopharmaceutique avait demandé au début du mois l'ouverture d'une telle procédure auprès du Tribunal de commerce de Nanterre, compte tenu de sa situation financière tendue et de l'absence de nouveaux financements.



Dans les conditions actuelles, l'entreprise estime disposer d'une trésorerie couvrant ses besoins de financement jusqu'en février 2023.



Avec la procédure de sauvegarde, qui sera assortie d'une période d'observation fixée à six mois, Lysogene espère amorcer 'sereinement' une nouvelle phase d'interaction avec des partenaires et investisseurs potentiels.



Suite à ces annonces, Lysogene, dont la cotation était suspendue depuis le 6 décembre, chutait de 37% jeudi à la Bourse de Paris pour la reprise des cotations.





