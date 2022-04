Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lysogene: le pipeline R&D renforcé par un nouvel actif information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 12:21









(CercleFinance.com) - L'action Lysogene s'inscrit en nette hausse mercredi à la Bourse de Paris après la signature par la société biopharmaceutique d'un accord de licence avec le Weizmann Institute of Science, un institut de recherche israélien.



Le spécialiste des maladies du système nerveux précise que ce partenariat doit porter sur le développement d'une thérapie génique dans le traitement des maladies de Gaucher et de Parkinson associées aux mutations du gène GBA1.



Dans les faits, Lysogene a exercé son option qui lui permettait de prendre une licence exclusive mondiale auprès de Yeda, l'entité commerciale du Weizmann Institute of Science, concernant le développement et la commercialisation d'un candidat médicament.



Dans son communiqué, l'entreprise met en avant les premiers résultats 'prometteurs' obtenus par les équipes du Professeur Anthony Futerman, avec l'objectif de les approfondir dans des études précliniques supplémentaires.



Le coût de ces études précliniques sera sans incidence sur l'horizon de trésorerie, précise Lysogene, dont le cours de Bourse progressait de 2,8% suite à cette annonce.





