Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lysogene: le directeur financier par intérim est confirmé information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 16:22









(CercleFinance.com) - Lysogene, une société biopharmaceutique spécialisée dans les thérapies géniques, a annoncé lundi la nomination de Côme de La Tour du Pin au poste de directeur financier.



Le cadre dirigeant avait rejoint l'entreprise en tant que vice-président en charge des finances en 2020, avant de prendre les fonctions de directeur financier 'ad interim' en novembre 2022.



A ce titre, il avait été impliqué dans les activités de levée de fonds, de relations avec les investisseurs et de FP&A (contrôle de gestion, de reporting et d'analyse financière).



Avant de rejoindre Lysogene, il était passé chez les relations investisseurs chez Ipsen ainsi qu'au sein du groupe Casino, après des passagers en banque d'investissement chez BNP Paribas et en audit chez PwC.



Il doit remplacer Stéphane Durant des Aulnois, qui a décidé de quitter la société pour poursuivre d'autres opportunités.





Valeurs associées LYSOGENE Euronext Paris 0.00%