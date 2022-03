Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Lysogene: le concert OrbiMed en dessous des 10% information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 14:57

(CercleFinance.com) - OrbiMed Advisors LLC et OrbiMed Capital LLC, agissant de concert pour le compte de fonds, ont déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 24 février, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Lysogene, et détenir 9,52% du capital et des droits de vote.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Lysogene sur le marché. La détention des sociétés OrbiMed Advisors LLC et OrbiMed Capital LLC, agissant de concert pour le compte de fonds, s'établit à la date à 9,09% du capital et des droits de vote.